Bondes puxados por burros: veja quais eram as linhas em Porto Alegre

Bonde de Porto Alegre no final do século 19. Reprodução / Pôrto Alegre - Biografia Duma Cidade

Os primeiros bondes de Porto Alegre eram puxados por mulas e burros. Em 1864, entrou em operação o serviço da "Maxambomba". Estácio da Cunha Bittencourt e o engenheiro francês Emilio Gemgembre conseguiram a concessão da linha entre a Várzea e a Praça do Menino Deus.

Considerando os nomes atuais das vias, os bondes saíam da Praça Argentina pelas avenidas João Pessoa e Azenha, onde entravam na Rua Botafogo e seguiam até a Avenida Getúlio Vargas. O ponto final ficava em frente à Igreja Menino Deus.

De acordo com o pesquisador Ronaldo Bastos, "os trilhos eram de madeira e assentados sobre um terreno mal sedimentado, que não conferia firmeza e a necessária segurança para o veículo, que por ser lento demais e barulhento, foi apelidado de "Maxambomba" pela população". A empresa prestou o serviço de transporte por oito anos.

Fundada em 1872, a Companhia Carris de Ferro Porto-Alegrense passou a operar a linha entre o Centro e o Menino Deus. Em 4 de janeiro de 1873, em clima festivo na cidade, seis carros estavam embandeirados para a primeira viagem oficial. No Menino Deus, os convidados foram recebidos com "finos doces e licores", como descreveu o jornal O Constitucional.

Em frente à sede da Carris, na Avenida João Pessoa, modelo de bonde fechado. Reprodução / Pôrto Alegre - Biografia Duma Cidade

Em crescimento, a cidade precisava de outras rotas para os arrabaldes. Em 1885, o Annuario da Provincia do Rio Grande do Sul publicou os horários de três linhas em operação: Menino Deus, Caminho Novo e Partenon.

No verão e na primavera, por exemplo, os bondes partiam da Praça da Alfândega para o Menino Deus de meia em meia hora, das 6h às 22h. Uma rota era pelo Campo do Bom Fim (Avenida João Pessoa) e outra seguia pela Rua da Margem (Rua Washington Luiz).

A linha Caminho Novo também partia da Praça da Alfândega. Em direção ao bairro Navegantes, percorria a Rua Voluntários da Pátria, em um trajeto de 4,6 quilômetros. No caso da Linha Partenon, o ponto inicial ficava na Praça de D. Pedro II (Praça da Matriz).

Em 1893, a Companhia Carris Urbanos, uma nova empresa, começou a atuar na cidade. O Almanak Enciclopedico Sul-Rio-Grandense publicou, em 1897, que a concessionária tinha as linhas Moinhos de Vento, Floresta, Partenon e São João. A Carris Porto-Alegrense operava nas linhas Menino Deus, Navegantes, São Pedro, São João, Partenon e Glória.

Depois da fusão das duas empresas, já com o nome Companhia Força e Luz Porto-Alegrense, o primeiro bonde elétrico circulou em 1908. As mulas e burros só deixaram de puxar os carros em 1914.

Os bondes saíram das ruas da cidade em 1970.