A campanha publicitária que causou polêmica há 30 anos

Uma campanha publicitária causou polêmica no Brasil em setembro de 1995. O Ministério da Saúde lançou a ação contra a Aids. Ninguém contestava a causa. O problema foi a escolha de um nome para o pênis: Bráulio.

Os publicitários apostaram em uma comunicação direta, com uma linguagem popular. O objetivo da propaganda era incentivar o uso de camisinha, focando em homens de 20 a 40 anos.

O ator contratado para a peça publicitária conversava com o "Bráulio", ensinando o público a colocar o preservativo. No rádio, Genival Lacerda cantava o Melô do Bráulio.

Ator demonstrou a colocação da camisinha no "Bráulio". Reprodução / Master

Sem redes sociais para reclamar, 34 brasileiros telefonaram para o Ministério Saúde nos dois primeiros dias de exibição do vídeo publicitário na televisão. Os Bráulios estavam indignados. No caso de crianças, os Braulinhos, mães reclamaram que filhos viraram alvo de chacota na escola.

O ministro da Saúde, Adib Jatene, reconheceu o erro. Na época, ele falou que o aval foi dado mesmo sabendo do risco de constrangimento e processos. Outros nomes chegaram a ser cogitados: Tonho, Mauro, Petrônio, Bimbo, Oscar, Bastião e Ricardão.

O governo justificou a escolha de Bráulio por ser "másculo, sonoro, de fácil assimilação e entonação, simpático, e, principalmente, incomum".

Depois de três dias no ar, entre 14 e 16 de setembro, a campanha foi suspensa para a retirada do nome Bráulio. A agência de publicidade Master recebeu outras sugestões de apelidos. Considerando que continuaria causando constrangimento, o pênis ficou sem nome.

A polêmica foi parar na Justiça. Em 2001, por exemplo, o Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região manteve decisão de primeira instância da Justiça Federal de Porto Alegre e rejeitou indenização para um homem de nome Bráulio, que alegou dano moral com a peça publicitária.