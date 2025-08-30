Sociedade União Rosariense: a história do clube dos negros de Rosário de Sul 

A Sociedade União Rosariense foi ponto de resistência, festas, cultura e esporte da comunidade negra em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste. Em 1º de março de 1915, sob a liderança de Almir Soares Barbosa, 23 trabalhadores fundaram o clube. Inicialmente, as reuniões ocorriam nas casas de associados ou em salões alugados.

O início das atividades foi com acalorados discursos e um baile de gala em 1º de maio de 1915. A história da entidade é resgatada no livro Experiências negras no existir coletivamente: Sociedade Recreativa Beneficente União Rosariense (1915-1965), de Elaine Smaniotto, publicado pela Oikos Editora.

Livro foi lançado neste ano em Rosário do Sul. Oikos Editora / Reprodução

No início do século 20, na então Vila de Rosário, negras e negros reagiram diante da interdição de viver suas próprias experiências em razão da cor da pele. A sociedade buscou potencializar as vivências comunitárias.

Após arrecadação de recursos nas festas e com as mensalidades, foi comprada a primeira sede própria, em 1922, na Rua Voluntários da Pátria. O clube trocou de endereço posteriormente, ficando na Rua Marechal Floriano Peixoto e na Rua Amaro Souto.

— Foi um espaço muito importante, uma associação negra no centro da cidade, com protagonismo na sociedade local — destaca Elaine.

O carnaval era o principal evento, considerado o espaço mais animado da cidade. Outra festa tradicional foi o baile da Rainha da Primavera. A Sociedade União Rosariense foi local de uma série de atividades, desde o coral até as competições de futebol e tênis de mesa.

Em alguns momentos, o lucro dos eventos era revertido em benefício das famílias associadas, como na compra de caixões para os funerais, ou em ações comunitárias, como a doação para crianças carentes e para a casa de caridade.

Sede do clube até 2007, na Rua Amaro Souto. Acervo Pessoal Nara Faleiro Machado / Reprodução

Sócios ficavam isentos do pagamento de mensalidades quando estavam de luto, doentes, trabalhando nas estâncias ou residindo em outras cidades. No auge, o clube chegou a ter 900 associados atuantes, todos negros. Com o passar dos anos, recebeu também sócios de outras etnias.

