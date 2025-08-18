Rua 24 de Outubro: por que a data é lembrada no bairro Moinhos de Vento

Obras da linha de bondes, em 1907, na Rua 24 de Outubro, na altura da Rua Dr. Timóteo. Virgilio Calegari / Museu de Porto Alegre Joaquim José Felizardo

A Rua 24 de Outubro corta o bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Ela ocupa parte do traçado da velha Estrada da Aldeia, ligação à Aldeia dos Anjos (Gravataí). Depois da construção de moinhos de vento no caminho, passou a ser denominada Estrada dos Moinhos de Vento, incluindo o trecho da atual Avenida Independência.

No livro Porto Alegre: Guia Histórico, Sérgio da Costa Franco revela que o nome Rua Moinhos de Vento já aparecia em anúncios do final da década de 1870. A região era rural, formada por chácaras. A urbanização foi lenta. Em levantamento de 1892, apenas nove casas térreas e dois sobrados estavam cadastrados na via.

O desenvolvimento maior ocorreu a partir da chegada da linha do bonde, em 1893, e da inauguração do Prado Independência, em 1894. No início do século 20, a construção da hidráulica impulsionou o loteamento da área.

No período de 1907 e 1908, a Intendência colocou cordões nas calçadas da Rua Moinhos de Vento. A linha de bondes elétricos chegou à esquina da Rua Coronel Bordini.

Em 24 de outubro de 1933, o nome foi trocado para Rua 24 de Outubro. O prefeito de Porto Alegre, Alberto Bins, decidiu homenagear os vitoriosos da Revolução de 1930. No decreto municipal, citou a "vitória do empolgante movimento redentor da nossa Pátria".

O golpe alçou Getúlio Vargas e outros políticos gaúchos ao poder da República. Em 24 de outubro de 1930, o movimento depôs o presidente do Brasil, Washington Luís, impedindo a posse do presidente eleito, Júlio Prestes.