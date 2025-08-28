Roteiro turístico apresenta o legado dos boêmios em Nova Petrópolis

Moinho e Serraria Hillebrand fica no interior de Nova Petrópolis. Mauro Stoffel / Divulgação

A Boêmia, região da República Tcheca, é famosa pela cerveja. No século 19, quando pertencia ao Império Austro-Húngaro, imigrantes boêmios chegaram à serra gaúcha. O legado das famílias é apresentado em um roteiro turístico no interior de Nova Petrópolis.

Em Nova Petrópolis, boêmios se estabeleceram nas localidades de Linha Imperial, Linha Brasil, Linha Araripe e Nove Colônias, região que ficou conhecida como Distrito dos Boêmios. Eles também ocuparam lotes de terras em Gramado e Caxias do Sul.

A maioria trabalhava em atividades rurais, mas também vieram ferreiros, sapateiros e outros profissionais. Proprietário de uma fábrica de cristais na Boêmia, o imigrante Eduard Jahnel, por exemplo, virou agricultor no Brasil. É uma história que se repetiu em outras famílias.

Jahnel e o filho mais velho, Heinrich, chegaram ao Brasil em 1878. A esposa, Maria Anna, e os três filhos mais novos ficaram na Boêmia, com a esperança de viajarem depois, o que nunca foi possível. Mãe e filho se corresponderam por cartas. O último texto, uma despedida de Maria Anna, já doente, está exposto no memorial da Pousada Verde Paraíso.

Interior do Museu de Família Alberto Hillebrand. Mauro Stoffel / Divulgação

O Roteiro Alemães do Sul apresenta o Distrito dos Boêmios, no interior de Nova Petrópolis. Os visitantes percorrem um museu de família, um moinho e serraria e uma propriedade rural.

O Museu de Família Alberto Hillebrand reúne objetos, mobília, fotos e documentos que situam o visitante no tempo e no espaço, ajudando a compreender o contexto da imigração boêmia para Nova Petrópolis. O Moinho e Serraria Hillebrand conserva a roda d'água. O espaço reproduz aspectos econômicos da vida dos imigrantes.

Reformada, antiga estrebaria virou memorial da Pousada Verde Paraíso. Mauro Stoffel / Divulgação

A Pousada Verde Paraíso mostra como os descendentes de boêmios vivem hoje. Além do cenário tipicamente rural, com pequenos animais e plantações, o local conta com um memorial, serviço de hospedagem e uma cantina onde é servido o café colonial.

