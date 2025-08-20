Pérola: a cerveja que foi orgulho de Caxias do Sul

Fábrica inaugurada em 1952, em Caxias do Sul. Studio Geremia / Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

Em Caxias do Sul, cidade famosa pela uva e pelo vinho, uma cervejaria já foi potência industrial. Em 14 de fevereiro de 1952, foi inaugurada a moderna fábrica da Cervejaria Leonardelli Ltda.. A empresa produziu a cerveja Pérola, que virou orgulho caxiense.

A família Leonardelli foi pioneira na fabricação de cerveja na Serra. O imigrante Ambrósio Leonardelli fundou uma cervejaria em 1887. A primeira marca foi Barbante. Ele faleceu em 1918, mas seus descendentes seguiram no ramo cervejeiro.

A nova fábrica dos anos 1950 foi equipada com modernas máquinas. Um quarteirão do bairro Nossa Senhora de Lourdes abrigou silos, indústria, bar, varejo e administração. Primo Leonardelli era diretor-técnico e Guerino Costi, diretor-comercial da indústria.

A capacidade inicial era de oito mil garrafas por dia. Em 1953, uma propaganda anunciava as cervejas "branca, preta, malte e extra", além de refrigerantes "gasosa, guaraná, água de soda e água tônica".

Em 1967, quando a fábrica comemorava 15 anos, a produção chegou a 80 mil unidades por dia. A famosa marca de cerveja já era o nome da firma: Cervejaria Pérola S.A..

A fábrica de Caxias do Sul foi comprada pela Cia. Antarctica Paulista em 1973. Num primeiro momento, a Pérola ganhou novos mercados no Brasil, mas não demorou para sair da linha de produção.

Em 1984, a fábrica Pérola, filial da Antarctica Polar S.A., retomou a produção da cerveja Pérola, comercializada inicialmente apenas na serra gaúcha.

A fábrica de Caxias do Sul fechou em 1996, dispensando 230 funcionários. A cerveja Pérola saiu do mercado para ficar apenas na memória dos consumidores.

O Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, instituição da Secretaria de Estado da Cultura, mantém no acervo um filme com imagens da inauguração da fábrica de Caxias do Sul, em 1952.

Veja a fábrica em 1952