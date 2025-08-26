OMO: saiba qual o significado do nome do sabão em pó

A marca OMO é sinônimo de sabão em pó no Brasil. Em 1957, a empresa Irmãos Lever (Lever Brothers) lançou o produto no mercado brasileiro. Em propagandas publicadas em jornais e revistas, apresentou a "espuma milagrosa" para lavar roupas.
Os anúncios prometiam que as peças brancas ficariam "impecáveis" e as coloridas estariam "deslumbrantemente vivas" após a lavagem. A multinacional britânica já vendia no País outro sabão em pó, o Rinso.
A publicidade do OMO desafiava as donas de casa a fazer uma experiência. Elas deveriam usar o produto em roupas já lavadas com os concorrentes. Na água, teriam a prova da sujeira que só a espuma do pó azul poderia remover das peças. Na época, as máquinas de lavar roupas ainda eram um luxo nas casas dos brasileiros.
A Lever Brothers registrou pela primeira vez o nome da marca OMO sob sua subsidiária, R. S. Hudson Ltd., em 1908. O produto original, um alvejante doméstico, ficou disponível por apenas um ano antes de ser retirado do mercado do Reino Unido. Em 1909, foi relançado como um simples sabão em pó, registrado no Reino Unido, Canadá, Áustria e França. Era o início de uma marca que seria global.
O nome tem uma origem curiosa. A marca reúne as três letras iniciais de "old mother owl", que em português significa “velha mãe coruja”. Em embalagens e propagandas, era estampada uma coruja. Os dois "Os" eram os olhos da ave e o "M", o bico.
Depois de uma sequência de trocas de nomes, a Irmãos Lever virou a Unilever.
