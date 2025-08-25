O poderoso ex-governador relegado nos nomes de ruas em Porto Alegre

O "velho Flores" na década de 1950, com a clássica gravata borboleta e o charuto. Revista do Globo / Delfos/PUCRS

O ex-governador gaúcho José Antônio Flores da Cunha é relegado nos nomes das ruas de Porto Alegre. O general foi homenageado em uma avenida de duas quadras, sem asfalto, no bairro Belém Novo. Outros políticos da sua época dão nome a vias movimentadas da cidade.

Getúlio Vargas, Assis Brasil, Borges de Medeiros e Osvaldo Aranha estão no cotidiano dos porto-alegrenses. Por que o todo-poderoso general, que ocupou o Palácio Piratini de 1930 a 1937, não é lembrado nos principais logradouros?

Em vida, quando era o interventor federal no Estado, Flores da Cunha foi homenageado em uma das ruas mais antigas da cidade. Em 1933, um decreto do prefeito Alberto Bins trocou o nome da Rua Independência para Avenida Flores da Cunha, desde a Praça D. Feliciano até a Praça Júlio de Castilhos. Claramente, um ato para bajular e promover o general.

Bins justificou que Flores da Cunha fazia jus "ao apreço e ao reconhecimento públicos, não só pela ação valorosa e galharda que teve na direção militar do glorioso advento da redenção da Pátria, como pelo devotamento inexcedível revelado na reconstrução do país, mantendo a paz no Rio Grande do Sul diante das investidas armadas, promovendo e desenvolvendo a prosperidade da economia rio-grandense, numa administração fecunda de iniciativas e de realizações". No texto do decreto, citou ainda que a Independência do Brasil já era lembrada na Rua Sete de Setembro.

O santanense Flores da Cunha era intendente de Uruguaiana em 1923, quando liderou os chimangos contra os maragatos na Fronteira Oeste. Em 1930, foi figura central no movimento que levou Getúlio Vargas ao Palácio do Catete. Eleito governador em 1935, após cinco anos como interventor, começou a se afastar do presidente do Brasil. Sem apoiar novo golpe, em 1937, foi obrigado a deixar o governo do Estado. Viveu exilado no Uruguai e ficou preso no Rio de Janeiro.

Flores da Cunha em 1935, governador do Rio Grande do Sul. Revista do Globo / Delfos/PUCRS

Em 22 de novembro de 1937, já sob a ditadura do Estado Novo, o prefeito José Loureiro da Silva, nomeado por Getúlio Vargas, retirou a homenagem a Flores da Cunha na via que liga o Centro ao bairro Moinhos de Vento, restituindo o nome Avenida Independência.

Flores da Cunha foi solto em 1943. Ele voltou a ser eleito deputado federal. Morreu aos 79 anos, em 1959. Em Porto Alegre, o general é homenageado no nome do Instituto de Educação General Flores da Cunha, construído no seu governo.