Leandro Staudt

Leandro Staudt

Desde o ano 2000 na Rádio Gaúcha, é apresentador do programa Gaúcha+. Sempre curioso sobre a vida no passado, o jornalista adora boas histórias. Na coluna em GZH traz curiosidades sobre fatos, lugares, empresas, produtos e pessoas.

Almanaque Gaúcho
Notícia

O poderoso ex-governador relegado nos nomes de ruas em Porto Alegre

Flores da Cunha ocupou o Palácio Piratini entre 1930 e 1937

Leandro Staudt

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS