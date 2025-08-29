Inaugurado em 1970, veja como era o parque de exposições de Esteio

O Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, completa 55 anos. Inaugurado em 29 de agosto de 1970, o local é conhecido especialmente pela realização da Expointer. Na área, no passado, ficava a fazenda da família Kroeff.

A festa de inauguração ocorreu em um sábado ensolarado, junto com a abertura oficial da 33º Exposição Estadual de Animais. O ministro da Agricultura, Luiz Fernando Cirne Lima, desatou a fita simbólica ao lado do governador do Estado, Walter Peracchi Barcellos. No dia seguinte, no domingo, 80 mil pessoas visitaram a feira agropecuária.

As obras da primeira etapa do parque estavam incompletas. O atraso nos trabalhos deixava, até o mês anterior, uma dúvida sobre a possibilidade de realização da exposição em Esteio naquele ano. Para piorar a situação, dias antes da abertura, um pavilhão desabou.

As exposições estaduais de animais ocorreram em Porto Alegre até 1969. Devido ao espaço limitado para crescer no parque do bairro Menino Deus, o governo do Estado buscou nova área. O ponto escolhido ficava perto de Porto Alegre, uma fazenda para plantio de arroz e criação de gado.

Inicialmente, em propagandas, a Secretaria Estadual da Agricultura apresentava a área de Esteio como "novo parque de exposições Menino Deus". Em 1972, foi realizada a primeira edição da Expointer, a exposição internacional. Novo nome foi adotado em 1977, em homenagem ao político, advogado e ruralista Joaquim Francisco de Assis Brasil.

Parque de Esteio em 1971, já com obras ampliadas. Secretaria da Agricultura,Pecuária,Produção Sustentável e Irrigação do RS / Divulgação

A Granja do Esteio pertencia a Oswaldo Kroeff. Em 1935, o governador Flores da Cunha visitou a propriedade e elogiou as modernas instalações, principalmente o estábulo para o gado leiteiro.

A Casa Branca, sede do governo gaúcho no parque, é do tempo da fazenda da família Kroeff. Outro prédio preservado é o grande pavilhão das vacas, ocupado atualmente por restaurante.

Veja vídeo da Expointer de 1974











