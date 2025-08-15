Inaugurado em 1937, veja o antigo estádio do Parque da Redenção

Construído pelo Colégio Militar de Porto Alegre, o Estádio General Ramiro Souto foi inaugurado em 1937. O campo com pista atlética e arquibancada ficava no Parque da Redenção, na área onde hoje está o Monumento ao Expedicionário. No local, ocorreu até um campeonato brasileiro de atletismo.

O estádio foi erguido no espaço do canódromo, montado para corridas de cães durante a exposição do centenário da Revolução Farroupilha. O novo parque esportivo tinha 221 metros de comprimento por 144 metros de largura. No pavilhão de madeira, ficavam arquibancadas, vestiários, banheiros, departamento médico e depósito de materiais. O jornal Diário de Notícias publicou que a capacidade era de até 5 mil pessoas.

Leia Mais Em vídeo, veja Gramado nos anos 1960

A cerimônia de inauguração foi realizada em 5 de outubro de 1937. Além da pista de corrida, foram criados espaços para saltos (distância, altura e com vara) e arremesso de peso, dardo e disco. No centro, ficava um campo de futebol. O estádio recebeu o nome do então diretor do Colégio Militar, general Ramiro Souto.

Alunas da Escola de Educação Física (ESEF) na década de 1940. Casa do Amador / LUME/UFRGS

O Colégio Militar foi transformado, em 1939, na Escola Preparatória de Cadetes, que continuou cuidando do estádio. No local, ocorreram muitas competições esportivas, principalmente militares.

Em 1940, o estádio foi sede do primeiro campeonato brasileiro de atletismo feminino. Com apenas 14 anos, a paulista Elizabeth Clara Mueller foi a sensação, batendo os recordes nacionais dos 100 e 200 metros rasos.

Leia Mais Riachuelo: a história de uma das ruas mais antigas de Porto Alegre

O Ramiro Souto abrigou também as atividades da Escola de Educação Física do Estado do Rio Grande do Sul (Esef), fundada em 1940 e incorporada nos anos 1970 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Parque da Redenção, na década de 1940, com o Ramiro Souto já deslocado para a área atual. Reprodução / Acervo Colégio Militar