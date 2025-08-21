Fenemê: a história dos primeiros caminhões fabricados no Brasil

Os caminhões FNM, os populares Fenemês, cruzaram as estradas brasileiras a partir de 1949. A Fábrica Nacional de Motores (FNM) ficava em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Sob licença da montadora italiana Isotta Fraschini, a indústria foi a primeira a montar caminhões no Brasil.

Fundada em 1942 pelo governo de Getúlio Vargas, inicialmente, a FNM produzia motores de avião. Em 1949, já no cenário pós-guerra, a fábrica brasileira firmou acordo com a indústria italiana para montar caminhões. A FNM manteve os modelos criados na Itália, acrescentando as três letras da marca na frente dos veículos.

Propaganda da Fábrica Nacional de Motores em 1960. Revista do Globo / Delfos/PUCRS

Substituindo a Isotta Fraschini, nos anos 1950, a FNM passou a fazer caminhões em parceria com a Alfa Romeo, que acabaria adquirindo a indústria em 1968, em processo de privatização. A Fiat comprou a pioneira fábrica em 1977. Por dois anos, ainda fez caminhões com a marca FNM.

Raridades em exposição

Caminhões FNM estão entre as atrações da Expoclassic 2025, que ocorrerá de 22 a 24 de agosto nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo. Dois Fenemês, modelos D9 e D11, viraram "veículos-propaganda" da exposição. Eles aparecem em destaque nos materiais de divulgação.

As raridades pertencem ao empresário paulistano Osvaldo Tadeu Strada. O Fenemê D9 é o único deste modelo rodando em perfeito estado no Brasil. O caminhão vermelho e branco foi fabricado em 1955. Por muito tempo, transportou madeira em Goiás.

Uma curiosidade envolve a transmissão do veículo, que conta com duas alavancas: uma para as marchas principais e outra menor, no painel, para as reduzidas. Como as duas ficam no lado direito, o motorista precisa usar as duas mãos e, em algumas circunstâncias, até mesmo o cotovelo para fazer as mudanças, exigindo habilidade e sincronia.

Alavanca de marchas reduzidas fica à direita do volante. Emerson Lima / Expoclassic

O outro Fenemê, modelo D11, é verde e branco, fabricado em 1958. Ele foi usado no porto de Vitória, no Espírito Santo, e posteriormente no município de Tombos, Minas Gerais.

A 22ª edição da Expoclassic espera reunir mais de 1 mil veículos em exposição.

Expoclassic 2025

Quando: 22 a 24 de agosto

Onde: pavilhões da Fenac (Rua Araxá, 505, bairro Ideal, Novo Hamburgo)

Ingressos: R$ 30 (crianças de 7 a 10 anos, estudantes e idosos acima de 60 anos pagam R$ 15,00)

Estacionamento: R$ 40 para carro e van; R$ 20 para moto; R$ 100 para ônibus e motorhome

Horários: dia 22/8 (sexta-feira) das 14 às 21 horas; dia 23/8 (sábado) das 9 às 21 horas; e dia 24/8 (domingo) das 9 às 18 horas

Mais informações: www.expoclassic.com.br







