Como foi a histórica nevasca de 1965 no RS

Em meio à calamidade causada pelas enchentes, o Rio Grande do Sul viveu uma nevasca histórica em 1965. Os rios invadiram áreas de Porto Alegre, Canoas e cidades do interior do Estado naquele inverno. Quando todas as atenções estavam voltadas ao socorro dos flagelados, as temperaturas caíram e nevou em municípios da Serra, Norte e Noroeste.
O fenômeno encantou e causou estragos a partir de 19 de agosto, uma quinta-feira. Poucos dias depois, quando fazia balanço dos eventos climáticos, o governador Ildo Meneghetti declarou que a neve causou mais problemas do que a enchente, que foi grande. Ele citou que o gelo acumulado abalou a estrutura de quatro edifícios em Passo Fundo e danificou 150 casas em Palmeira das Missões, Lagoa Vermelha e Bom Jesus. Em Ciríaco, o desabamento de uma casa matou um homem que estava acamado.
Nas fazendas, pecuaristas perderam gado. Em Passo Fundo, um criador contabilizou 300 bovinos mortos.
Depois de uma semana de chuva torrencial, a neve encantou turistas em Gramado e Canela. Em Caxias do Sul, o jornal Pioneiro noticiou que nevou abundantemente entre a noite de quinta-feira e a madrugada de sexta-feira, ficando a cidade "coberta por um lençol de neve". Uma mulher foi flagrada esquiando.
O Jornal do Dia publicou que a neve caiu quase sem parar, durante 48 horas, em Antônio Prado. A população saiu às ruas para festejar o cenário branquinho, mas não tardou para o entusiasmo ser substituído pela preocupação com o volume acumulado nos telhados das casas.
O Diário de Notícias relatou que a cidade de Vacaria ainda estava coberta com uma camada de 60 centímetros de gelo no domingo, depois de "72 horas ininterruptas de neve". As crianças brincavam, faziam bonecos e guerras de bolas de neve.
A nevasca atingiu até pontos onde o fenômeno é raro, como Erechim, Tupanciretã e Cruz Alta.
— As crianças fizeram uma festa. Era como um sonho. Algo que só víamos em filmes — relembra o médico João Carlos Heberle, que estava com 11 anos e testemunhou a neve do dia 20 de agosto de 1965, em Cruz Alta.
Dias antes de surpreender os gaúchos, a neve causou dezenas de mortes na Argentina.
Vídeo da nevasca em Passo Fundo
Em 20 de agosto de 1965, moradores Passo Fundo acordaram com uma paisagem atípica devido à neve. Crianças e adultos foram para as ruas para brincar.
O vídeo acima foi feito pelo morador Raul Bertoldo Lângaro. Nas imagens , aparece o seu filho, Ricardo Bertoldo Lângaro, que estava com seis anos.
A gravação faz parte do acervo do Instituto Histórico de Passo Fundo (IHPF). Nas imagens é possível ver várias partes da cidade, em especial a Avenida Brasil, Rua Bento Gonçalves e a Praça Marechal Floriano (Praça da Cuia) cobertas de neve.