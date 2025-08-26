Caminhos operários em Porto Alegre: o resgate da história dos trabalhadores

Operários na fábrica da Gerdau, que ficava na Rua Voluntários da Pátria. Divulgação / Gerdau

O projeto Caminhos Operários em Porto Alegre completa 10 anos. Em 2015, ocorreu a primeira caminhada promovida pelo historiador Frederico Duarte Bartz para contar a história dos trabalhadores na cidade. Ele levou um grupo a pontos relevantes do bairro Floresta.

Com o sucesso da iniciativa, o pesquisador realizou outras caminhadas e montou novos roteiros nos anos seguintes. Em 2019, o projeto virou um curso de extensão gratuito da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Os roteiros apresentam a memória dos operários a partir de locais de organização (sindicatos, associações e outras entidades), trabalho (fábricas e outros pontos) e moradia. Em 2025, está em atividade a oitava turma do curso. São seis roteiros visitados: Centro Histórico, Floresta/São Geraldo, Bom Fim/Parque Farroupilha, Cidade Baixa, Partenon/Santo Antônio e Tristeza.

— O projeto começou de forma despretensiosa, em uma atividade complementar de um encontro sobre história do trabalho. A cidade não pode apagar esta memória dos operários — ressalta Bartz.

Fora do curso, o historiador também promove caminhadas abertas ao público. Os eventos são comunicados pelos perfis do projeto no Instagram (@caminhos.operarios) e Facebook.

Em parceria com o Goethe-Institut Porto Alegre, foi lançado recentemente o documentário Operários Alemães em Porto Alegre, que conta a história dos imigrantes alemães na região industrial da cidade.

Um dos pontos emblemáticos do roteiro fica na Rua Voluntários da Pátria, 1.195, no bairro Floresta. No local, funcionava a Livraria Internacional, propriedade dos imigrantes alemães Friedrich e Elisa Kniestedt, ponto de mobilização antinazismo. Friedrich editou jornal anarquista e liderou as greves de 1918 e 1919 na cidade.

— É muito importante resgatar esta luta contra o nazismo dentro da própria comunidade alemã no Rio Grande do Sul — justifica Bartz.

Friedrich e Elisa na porta da livraria na Rua Voluntários da Pátria. Reprodução / Livro Memórias de um Imigrante Anarquista

Seminário

Com os historiadores Frederico Duarte Bartz e Maurício Moroso Knevitz, o seminário Movimento Operário e o 4º Distrito de Porto Alegre marcará o início do Laboratório de Pesquisa Teatral, na Terreira da Tribo. O evento, com entrada franca, ocorrerá em 1º de setembro, às 20h, na Avenida Pátria, 98, no bairro São Geraldo.

