Clássico chocolate do RS completa cem anos

Clássico chocolate da Neugebauer, o Refeição completa cem anos. O produto na tradicional embalagem branca está na minha memória de infância. Uma caixinha com os doces ficava ao alcance dos olhos dos clientes no balcão do armazém dos meus avós. Provavelmente, você também carrega a lembrança do aroma e do sabor da barrinha de chocolate.

Lançado em 1925 pela indústria do bairro Navegantes, em Porto Alegre, o Refeição chegou ao mercado no formato de 10 gramas. A embalagem original era de papel.

A Neugebauer lançou, em 1935, versões maiores do produto, no tamanho família, com 250 gramas e 500 gramas. Hoje, o Refeição é comercializado nos formatos de nove gramas na embalagem individual e no cartucho com cinco unidades, além da barra de 60 gramas.

Nos anos 1920, quando o produto foi criado, a empresa acelerava o crescimento. Com Ernesto Neugebauer no comando, ampliou a fábrica de doces e a rede de revendedores no Rio Grande do Sul e em outros estados. Muitas máquinas foram importadas da Alemanha.

A empresa foi fundada em 1891. Em Porto Alegre, os irmãos alemães Franz e Max Neugebauer, com o amigo Fritz Gerhardt, formaram a sociedade Neugebauer Irmãos & Gerhardt. Em um velho prédio de madeira, abriram a fábrica artesanal de doces.

Gerhardt deixou a sociedade no ano seguinte, quando vieram da Alemanha mais integrantes da família Neugebauer, incluindo o irmão Ernst, que virou Ernesto no Brasil. No início do século 20, a empresa construiu novo prédio no bairro Navegantes e começou a fazer chocolate.

