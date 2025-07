Real Madrid, seleção turca e retorno triunfal: histórica excursão de um clube gaúcho nos anos 1950

Em 1954, recepção aos jogadores do Cruzeiro em Porto Alegre. Revista do Globo / Delfos/PUCRS

O Esporte Clube Cruzeiro viveu momento de glória na década de 1950. Fundado em 1913, em Porto Alegre, o clube tem a sede hoje em Cachoeirinha e foi rebaixado para a terceira divisão do futebol gaúcho. Em meio à crise e ao risco de perda do estádio, o Almanaque Gaúcho relembra a histórica excursão do Cruzeiro pela Europa e pelo Oriente Médio.

Em 1954, a Revista do Globo publicou reportagem sobre a eufórica recepção aos jogadores na capital gaúcha após três meses de viagem ao exterior. O jornalista Cid Pinheiro Cabral escreveu que o "modesto alvi-azul de Porto Alegre bateu vários recordes e estabeleceu primazias que figurarão, para todo o sempre, na história já massuda e invejável do futebol rio-grandense".

O Cruzeiro foi o primeiro clube gaúcho a atravessar o Atlântico e o primeiro clube brasileiro a jogar em Israel. O retorno foi saudado com notas publicadas nos jornais, inclusive pelo prefeito de Porto Alegre, Ildo Meneghetti.

A delegação viajou de avião entre Porto Alegre e Rio de Janeiro. Em navio, cruzou o Atlântico, entre Brasil e Europa. O time retornou à capital gaúcha em 28 de janeiro de 1954, com direito a desfile em carro aberto e papel ficado jogado dos prédios na Rua dos Andradas.

A direção do clube distribuiu flâmulas, foguetes e serpentinas. O jornal Diário de Notícias publicou que a cidade vibrou com o retorno do "furacão". A recepção no aeroporto contou com a presença também de representantes de Grêmio, Internacional, Renner e Nacional.

A estreia da excursão foi contra o poderoso Real Madrid, campeão espanhol na temporada 1953-1954. Em 8 de novembro de 1953, o alvi-azul empatou por 0 a 0 com o clube merengue.

O jornalista Ernani Campelo, torcedor do Cruzeiro e pesquisador da história do clube, colabora com as escalações das equipes. O Cruzeiro entrou em campo com: La Paz; Valtão e Paulistinha; Xisto, Laerte e Casquinha; Hoffmeister, Ferraz, Huguinho, Nardo (Celso Adams) e Jarico. Oswaldo Rolla, o Foguinho, era o treinador. O Real Madrid escalou: Joanito; Becerril e Campa; Alonso, Montalvo e Zarraga; Britos, Olsem, Di Stéfano, Joselito e Gento.

Cruzeiro e Torino, em 1953, na Itália. Revista do Globo / Delfos/PUCRS

O Cruzeiro jogou 14 amistosos na Espanha, França, Itália, Suíça, Israel e Turquia. No total, foram seis vitórias, cinco empates e três derrotas.

Excursão do Cruzeiro