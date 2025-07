Prostituição, motim e tentativa de assassinato do capitão: revolta dos marinheiros de navio japonês em Porto Alegre

Capa de Zero Hora em 22 de julho de 1975. Reprodução / Zero Hora

Um navio japonês foi palco de motim no Cais Mauá, em Porto Alegre, em 1975. Em 20 de julho, a embarcação Hiroshima Maru atracou para carregamento de soja. No porto, o capitão, o coreano Lee Chung Woo, se envolveu em briga com segurança por causa de uma prostituta e, depois, quase foi morto por marinheiros.

Na edição de 22 de julho, Zero Hora noticiou o episódio. A primeira confusão envolvendo o capitão ocorreu na madrugada do dia anterior. Ele tentou entrar no navio acompanhado de uma prostituta. Impedido pelo vigia do porto, Lee tentou agredi-lo.

O segurança só cumpria uma regra em vigor desde 1970, após a morte de duas prostitutas em um navio. Na época, 600 mulheres estavam credenciadas para atividades de lavadeira, mas a maioria fazia programas sexuais no porto. As mortes, nunca esclarecidas, provocaram a proibição da entrada de mulheres nos navios.

Depois do tumulto causado pela tentativa de embarcar com a prostituta, o capitão se viu em apuros dentro do navio Hiroshima Maru. Dezesseis dos 27 marinheiros se amotinaram. Eles não suportavam mais os maus tratos e a péssima alimentação.

O capitão foi salvo por policiais federais, armados de metralhadoras, que embarcaram no navio. Após prestar depoimento, Lee ficou hospedado em um hotel do Centro Histórico.

Capitão foi fotografado em restaurante após ser retirado do navio. Victor Teixeira / Agencia RBS