Os Tápes: documentário resgata a história de grupo musical dos anos 1970

Eles participaram da 1ª Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana. Os Tápes desafiaram o formalismo do festival e as brechas do regulamento para apresentar Vida, Cisma e Canto de um Farrapo, uma espécie de opereta com mais de 20 minutos, agraciada com distinção especial. O grupo venceu a 2ª Califórnia da Canção Nativa com Pedro Guará, canção de José Cláudio Machado e Claudio Garcia que virou um clássico da música regional.