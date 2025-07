Os suínos que chegaram a Porto Alegre de avião nos anos 1950

Migliavacca começou a criação com um casal de suínos que ganhou de presente de casamento, em 1946. Pouco tempo depois, montou a granja, com quatro sócios. O criador, que virou referência no setor, sempre foi preocupado com os avanços tecnológicos e genéticos. Em 1956, comprou cem suínos da raça Duroc na Carolina do Norte.