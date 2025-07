O norte-americano que fundou escola em Porto Alegre

Murdock e a esposa Sue moraram em Porto Alegre com os filhos. Arquivo Faculdade de Agronomia UFRGS / Divulgação

O norte-americano John Thomas Murdock chegou a Porto Alegre em 1966. Especializado em solo, o professor da University of Wisconsin-Madison veio implementar um curso de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em uma sala cedida pela Faculdade de Agronomia, Murdock abriu uma escola, a atual Pan American School (PAS).

O professor viajou acompanhado da esposa e de três filhos. Preocupado com a educação das crianças, apoiado por outras 13 famílias dos Estados Unidos, ele conseguiu o espaço na UFRGS para as aulas, todas em inglês. Em setembro de 1966, começou a primeira turma, formada por oito alunos de diferentes idades.

A escolinha seguia o padrão norte-americano. As aulas começavam pela manhã e avançavam até o meio da tarde, com pausa para almoço no refeitório local. O ano letivo abria no segundo semestre, como no Hemisfério Norte.

Murdock era especialista em solo. Arquivo Faculdade de Agronomia UFRGS / Divulgação

A formalização da escola só ocorreu em junho de 1967. Murdock assinou, dois meses antes, texto publicado no Diário Oficial do Estado, anunciando a criação da Associação da Escola Panamericana de Porto Alegre. Em função da resistência ao ensino em língua estrangeira, o professor precisou de ajuda para a oficialização do colégio. O reverendo Floyd Eugene Grady, missionário da Igreja Presbiteriana, foi fundamental nas articulações no meio político para o reconhecimento da associação.

Os alunos, todos dos Estados Unidos, seguiram na sala da UFRGS até 1968. Atraindo mais estudantes, a escola precisou alugar cinco salas na antiga sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre, na Avenida Assis Brasil. Em outra mudança, anos depois, passou para os andares superiores do Colégio Americano.

Nos anos 1970, diante das dificuldades financeiras, a escola passou a aceitar estudantes estrangeiros de outras nacionalidades. O inglês ainda era o idioma oficial, mas nas salas já podiam ser ouvidas outras línguas. Em 1975, a PAS passou a ter a primeira sede própria, localizada em um sobrado na Rua João Paetzel, na Chácara das Pedras. Hoje, o local é dedicado apenas à Educação Infantil.

Os brasileiros puderam ingressar no colégio a partir de 1985. O currículo foi adaptado para atender às exigências do Ministério da Educação. A Pan American School conseguiu o crescimento desejado. Em 2007, o colégio passou a ter aulas na Avenida João Obino, bairro Petrópolis.

A Pan American School se mantém como instituição internacional. Atualmente, tem aproximadamente 460 alunos, sendo 20% estrangeiros.