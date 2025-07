Inaugurada em 1963, veja como foi a construção da BR-116 no sul do RS

O documentário O Aspecto Rodoviário do Rio Grande do Sul, produzido pela Cinegráfica Leopoldis-Som para o Daer em 1953, apresenta imagens das obras da rodovia BR-2 e da operação das balsas no Canal São Gonçalo. Mesmo sem pavimentação, a estrada de terra já era utilizada pelos motoristas.

Antes da inauguração da estrada de Porto Alegre a Pelotas, outra obra fundamental para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul já estava concluída: o complexo de pontes sobre o Delta do Jacuí, incluindo a primeira Ponte do Guaíba, com o vão móvel. Sem as pontes, a travessia do Guaíba também exigia o uso das balsas.