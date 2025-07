Inauguração da Rádio Farroupilha em 1935: estrelas da música e transmissão para "todos os céus da América"

Rádio Farroupilha ficava na Rua Duque de Caxias, junto à escadaria do Viaduto Otávio Rocha. Revista do Globo / Delfos/PUCRS

No inverno de 1935, duas estrelas da música brasileira chegaram a Porto Alegre em avião. Carmen Miranda e Mário Reis vieram do Rio de Janeiro para a inauguração da Rádio Farroupilha. Nos estúdios montados em um casarão da Rua Duque de Caxias, junto à escadaria do viaduto, uma festa marcou o início oficial das transmissões da PRH-2.

A emissora foi inaugurada na noite de 24 de julho de 1935. Em uma nota publicada no jornal A Federação, a Rádio Sociedade Farroupilha Ltda comunicou a irradiação para "todos os céus da América". Ela já fazia transmissões desde o ano anterior.

Com 25 kW, a maior potência das rádios brasileiras, o som chegava a outros países e continentes. O diretor era Arnaldo Ballvé, que se tornou importante empresário da radiodifusão no Estado. Em Porto Alegre, outras duas emissoras estavam em operação: Rádio Sociedade Gaúcha e Rádio Difusora Porto-Alegrense.

A Rádio Farroupilha pertencia à família do então governador do Estado, José Antônio Flores da Cunha, que discursou na noite de inauguração. A irradiação começou às 20h, com a leitura de mensagem pelo "speaker" Arildo Príncipe.

O jornal A Federação publicou notícia descrevendo a cerimônia. Depois do discurso do governador, uma orquestra executou o Hino Nacional. Declarando oficialmente inaugurada a "voz possante do Brasil", a seguir, falou Aparício Castelo Branco, diretor regional dos Correios e Telégrafos. Os cônsules de Portugal, Argentina, Espanha, Itália e Uruguai transmitiram saudações aos seus compatriotas.

Estúdio inaugurado em 1935. Revista do Globo / Delfos/PUCRS

A festa continuou com um programa artístico. Carmen Miranda e Mário Reis cantaram as "músicas populares mais em voga entre os cariocas". Os diretores da Farroupilha ofereceram aos convidados "champagne e finos doces". No lado de fora, no entorno do casarão, o povo ouvia a programação pelos alto-falantes.

Equipamento da Farroupilha, a "voz possante do Brasil". Revista do Globo / Delfos/PUCRS

A Rádio Farroupilha passou a ser a principal rádio de Porto Alegre, oferecendo ao público variada programação e muitas atrações artísticas. Em outubro de 1935, trouxe os cantores Mário Reis, Francisco Alves e Lamartine Babo. O público lotou sessões no cinema Imperial para assistir à novidade apresentada como "rádio-teatro", composto de espetáculos de humor e música.

Em 1943, a emissora foi comprada pelo empresário Assis Chateaubriand. Nas ondas da Farroupilha, o público ouviu novelas, músicas e o icônico Repórter Esso.

O Grupo RBS adquiriu, em 1982, o veículo dos Diários e Emissoras Associados. Colocou a Rádio Gaúcha no canal internacional AM 600. A Farroupilha ficou no AM 680 da Gaúcha e virou uma rádio popular, líder absoluta de audiência.

A rádio inaugurada em 1935 saiu do ar em 2021. A programação seguiu nas plataformas digitais até 2022.