"Homem da Capa Preta": figura folclórica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

Homem da Capa Preta

O Clínicas começou a funcionar em 19 de julho de 1971 e prestou seus primeiros atendimentos no ano seguinte. Em 1973, já contava com 400 funcionários.

Em um convênio para atendimento aos segurados do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), oferecia 40 consultórios ambulatoriais, no térreo, e duas unidades de internação, uma no terceiro e outra no quarto andar. O restante dos 14 andares estava vazio.