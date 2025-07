Euforia nas ruas, reencontros e troféu de guerra: o retorno triunfal dos pracinhas brasileiros há 80 anos

Há 80 anos, o Rio de Janeiro viveu um dia de euforia e glória . Desde o amanhecer de 18 de julho de 1945 , moradores dos subúrbios lotaram os ônibus e trens rumo ao Centro. A multidão tomou o cais do porto e as ruas da então capital do Brasil. Pelas estimativas publicadas nos jornais da época, aproximadamente 500 mil pessoas testemunharam o retorno do primeiro escalão da Força Expedicionária Brasileira (FEB) .

O navio norte-americano General Meigs transportou aproximadamente 5 mil militares brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. No porto, os mais ansiosos eram os familiares dos pracinhas que viajaram para a Itália no ano anterior. Naquela manhã, foram comoventes os reencontros de pais, filhos, maridos e noivos.

No meio da multidão, os soldados foram agarrados, beijados e até tiveram roupas rasgadas. Como troféu de guerra, os pracinhas carregavam uma bandeira nazista , que recebeu cusparadas do povo nas calçadas.

Exposição

O triunfal retorno é retratado, em Porto Alegre, na exposição 80 anos do Heroísmo Brasileiro, montada no Museu do Comando Militar do Sul (Rua dos Andradas, 630). A mostra é composta por notícias da época e de desenhos do artista plástico gaúcho Carlos Scliar (ex-combatente da FEB), além de documentos históricos e elementos audiovisuais.