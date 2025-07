Da ferrugem à restauração, Ford Tudor 1930 ficará em exposição no RS

Totalmente restaurado, um Ford Tudor 1930 estará, em breve, em exposição no Rio Grande do Sul. O carro foi um dos sedãs mais populares da linha Model A. Com carroceria fechada e espaço para até cinco passageiros, o modelo apresenta visual moderno e linhas arredondadas. A raridade foi comprada e recuperada pelo empresário Ronei Weber, que está construindo o Parque Automotivo Temático Model A Village, em Nova Petrópolis.

No início de 2018, o carro chegou a Concórdia, no oeste de Santa Catarina. Os irmãos William e Ricardo Matiolo, sócios da Matiolo Mecânica & Restauração, receberam a missão de restaurar o carro. Faltando 60% das peças, o veículo estava todo enferrujado e não andava.

Leia Mais A história do carro que completa cem anos com família no RS

O proprietário do carro viajou para fora do Brasil para garimpar os componentes necessários. Outras peças foram localizadas no mercado nacional.

— Todas as peças cromadas vieram dos Estados Unidos, como colete do radiador, faróis, faroletes, lanternas traseiras, tampa de tanque, maçanetas de porta, máquinas de vidro, velocímetro, marcador de combustível, buzina e volante — revela Weber.

Mesmo com a parte mecânica em melhor estado, foi necessário retificar motor e transmissão. A nova pintura seguiu a cor original: vermelho blueberry. Todo o processo de recuperação levou 12 meses.

Leia Mais Viagem de carro entre Porto Alegre e Caxias do Sul em 1919

— Devido às evoluções de pintura, tratamento anticorrosão e tecnologia de fabricação das peças, o Ford Tudor hoje está em melhor estado do que quando saiu da fábrica, há quase 100 anos — garante William Matiolo.

O motor de quatro cilindros 3.3 litros gera 40 cv de potência, atuando em conjunto com o câmbio manual de três marchas. O Tudor foi um dos primeiros carros a contar com vidros laterais retráteis, um luxo para a época.

Leia Mais Rei dos DKWs: a história de Karl Iwers

O Ford Tudor estará entre os 40 veículos em exposição no parque de Nova Petrópolis, com inauguração prevista para dezembro deste ano. Será uma típica vila norte-americana dos anos 1930, um lugar para quem gosta de carros e história.