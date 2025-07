Curativo para a esposa, guerra e chegada à Lua: a história do Band-Aid

Um funcionário da Johnson & Johnson inventou o icônico Band-Aid em 1920 , nos Estados Unidos. Com esparadrapo cirúrgico e gaze, dois produtos já fabricados pela empresa, Earle Dickson , um comprador de algodão, fez a atadura adesiva. Ele queria ajudar a esposa, Josephine Knight Dickson , acostumada com os cortes e queimaduras na cozinha.

A mulher conseguia aplicar sozinha o novo curativo. Depois do sucesso da invenção em casa, o funcionário levou a ideia para a empresa. Registrado com o nome Band-Aid, o produto chegou às lojas em 1921 .

As tiras eram longas, medindo 7,6 centímetros de largura e 45 centímetros de comprimento, e precisavam ser cortadas no tamanho do ferimento na pele. Os pequenos curativos, prontos para a aplicação, foram lançados apenas três anos depois.