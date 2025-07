Casa que pertenceu à Varig é reformada em Porto Alegre

Por muito tempo, um prédio ficava isolado no meio da Várzea do Gravataí, em Porto Alegre . A construção de dois andares pertencia à Varig . A casa abrigava a estação de rádio da companhia aérea.

Recentemente, o imóvel foi reformado pela Fecomércio-RS . A entidade que representa o comércio de bens, serviços e turismo inaugurou, em 2022, nova sede no terreno, no bairro Anchieta, e preservou a casa da década de 1950.

A Varig montou a estrutura perto do Aeroporto Salgado Filho. Por rádio, os aviões da empresa gaúcha, mesmo fora do Brasil, conseguiam reportar à estação de Porto Alegre a situação dos voos. Quando a torre do aeroporto estava em pane, a equipe da Varig auxiliava aeronaves de outras companhias.