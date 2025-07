Canoas: a estação de trem que deu origem à cidade

Estação de Canoas em cartão-postal de 1910. Arquivo Histórico Municipal de Canoas Dr. Sezefredo Azambuja / Reprodução

Na volta de uma modesta estação de trem, nasceu a cidade de Canoas. O território à direita do Rio Gravataí, ocupado por fazendas, foi cortado pela estrada de ferro de Porto Alegre a São Leopoldo na segunda metade do século 19. Inaugurada em 1874, a linha teve uma parada construída no Capão das Canoas, que virou localidade de veraneio.

A estrada de ferro foi feita pela empresa The Porto Alegre and New Hamburg Brazilian Railway Company Limited, comandada pelo britânico John Mac Ginity. O ponto escolhido para a estação ao norte de Porto Alegre ficava nas terras de Olavo Ferreira, que aproveitou para ganhar dinheiro negociando lotes no entorno.

Leia Mais Como eram as viagens de barco e trem entre Porto Alegre e Santa Maria

— A burguesia da Capital comprou chácaras para descanso. Em pouco tempo, foram instalados dois hotéis. No trem, o deslocamento era rápido, romântico e moderno — explica o historiador Airan Milititsky Aguiar.

As famílias encontraram um ambiente rural e bucólico perto da cidade. Mac Ginity também ergueu uma casa na localidade.

A pequena estação era um abrigo simples, de madeira, com bilheteria. Ela tornou-se ponto de encontro dos viajantes, veranistas e moradores.

Leia Mais Veja qual era o tempo da viagem do antigo trem de Porto Alegre a Gramado

A construção das casas de veraneio e de final de semana atraiu trabalhadores, gerando um fluxo de novos moradores e negócios. A ferrovia escoava madeira e produção agropecuária. Em 1880, o povoado passou a pertencer à Vila Nossa Senhora dos Anjos de Gravataí, emancipada de Porto Alegre.

Em 1885, circulavam oito trens especiais entre Canoas e Porto Alegre aos domingos, além das viagens normais até Novo Hamburgo. A oferta de horários revela o rápido desenvolvimento turístico da localidade.

Nova estação de trem foi construída, em 1934 (atualmente é centro cultural), perto da primeira, que foi destruída. A linha da Trensurb ocupa hoje o leito da ferrovia de 1874.

Estação dos anos 1930 virou centro cultural de Canoas. Arquivo Histórico Municipal de Canoas Dr. Sezefredo Azambuja / Reprodução