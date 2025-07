Botas do "gigante gaúcho" deixam Porto Alegre para exposição no interior do RS

Abertura da exposição com as botas do gigante em Nova Palma. Willian da Silva / Prefeitura de Nova Palma

As botas do "gigante gaúcho" deixaram temporariamente o Museu de História Julio de Castilhos, em Porto Alegre. O icônico calçado ficará em exposição por três meses em Nova Palma, na Região Central, onde nasceu Francisco Ângelo Guerreiro, um jovem que chegou a altura de 2,17m.

As peças, queridinhas do público, estão desde 1925 no acervo da instituição estadual. Elas já encantaram gerações de gaúchos nas visitas escolares. É a primeira vez que deixaram o museu, fechado atualmente para reforma dos prédios na Rua Duque de Caxias.

Leia Mais Tragédia em Sapucaia do Sul: como foi acidente com avião da Panair em 1950

As botas tamanho 58, com 38 centímetros de solado, ficarão até outubro na exposição No Caminho dos Gigantes, no Museu Histórico de Nova Palma (Rua Almirante Tamandaré, 520). A mostra resgata a história do ilustre nova-palmense. Ela também conta com fósseis da megafauna encontrados no território municipal, cedidos pelo Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia. A inauguração ocorreu na noite de terça-feira (22).

Protegidas por vidro, botas em exposição em Nova Palma. Willian da Silva / Prefeitura de Nova Palma

A visitação é gratuita, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Antes do empréstimo, a equipe do Museu de História Julio de Castilhos fez limpeza e hidratação controlada do couro, além do preenchimento interno com espuma. As peças foram embrulhadas com papel neutro e plástico bolha para o transporte. Um manual de orientações seguiu junto.

O gigante gaúcho

Chico, apelido de Francisco, morreu em 12 de agosto de 1921, no Rio de Janeiro. O jovem de 22 anos não resistiu à pneumonia provocada por gripe. Ele viajava pelo Brasil para apresentações. O público pagava ingresso para ver de perto o "gigante gaúcho".

Francisco Guerreiro, sem as botas, em Porto Alegre. Reprodução / Museu Julio de Castilhos

Levado pelos empresários João Mutti e Manoel Aydos Corrêa, em maio de 1921, Francisco partiu de Porto Alegre em turnê, passando por Pelotas e Rio Grande, onde foram fabricadas as famosas botas. A viagem seguiu por Santa Catarina e Paraná, antes da chegada ao Rio. A próxima parada seria em São Paulo.

A data de nascimento do gigante ainda gera dúvidas. O Correio da Manhã noticiou que Francisco nasceu em 16 de junho de 1899, na localidade de Novo Paraíso, em Júlio de Castilhos, atualmente município de Nova Palma.

Antes de viajar para o Rio de Janeiro, Francisco foi examinado pelos médicos Heitor Annes Dias e Luiz Nogueira Flores, da Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Eles o diagnosticaram com "gigantismo acromegálico".