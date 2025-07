A história do café de Porto Alegre que completa 70 anos

O Café Haiti completa 70 anos no Centro Histórico de Porto Alegre. Na Avenida Otávio Rocha , virou um clássico da cidade, ponto para o cafezinho, uma refeição e um bom papo. Na calçada, os proprietários, funcionários e clientes viram passar o tempo e testemunharam as transformações da sociedade.

Em 13 de julho de 1955, o imigrante italiano Paschual Longoni inaugurou a Padaria e Confeitaria Haiti, o popular Café Haiti. O ponto foi escolhido estrategicamente, um local movimentado e valorizado. No outro lado da bonita avenida, já ficava a grande loja da Renner . Quando foi aberto, os bondes ainda circulavam pelas ruas, o rádio apresentava novelas e os cinemas ficavam lotados nos finais de semana.

O Café Haiti era comercializado em mercados e servido nas cafeterias. Em parceria com o Café Indiana, um tradicional ponto de venda ficava na Rua dos Andradas.

Longoni já era dono de uma série de negócios quando abriu o Haiti da Avenida Otávio Rocha. A moderna fachada logo chamou a atenção do público , que passava em frente ao prédio só para ver o letreiro luminoso . A obra de arte apresentava o movimento de gotas de café derramadas em uma xícara.

Moderna fachada do Haiti na década de 1950.

Os negócios da família do fundador, ao longo do tempo, foram divididos. A indústria do café foi comprada pelo Grupo Zaffari.