A certidão de nascimento do bairro Glória, em Porto Alegre

Arraial da Glória no final do século 19.

Em 24 de janeiro de 1890, Luiz da Silveira Nunes publicou propaganda do Arraial da Glória, em Porto Alegre. O empreendedor vendia terrenos no entorno da Estrada da Cascata, atual Avenida Oscar Pereira. No jornal A Federação, ele anunciou que o nome da localidade era uma homenagem à "gloriosa" Proclamação da República em 1889.