"Tiranos domésticos": o que viajante francês escreveu sobre os homens do RS em 1834

Um gaúcho em pintura de Jean-Baptiste Debret, em 1825. Museu Castro Maia / Reprodução

O francês Arsène Isabelle (1806-1888) passou por Porto Alegre em 1834, um ano antes do início da Revolução Farroupilha. Em livro publicado na França, descreveu a cidade e os seus moradores. O cronista não teve a fama do conterrâneo Auguste de Saint-Hilaire, que veio uma década antes, mas deixou um importante retrato, com a sua visão, da província de São Pedro do Rio Grande do Sul.

Em Voyage a Buenos-Ayres et a Porto-Alègre, par la Banda-Oriental, les Missions d’Uruguay et la Province de Rio-Grande-do-Sul (de 1830 a 1834), editado em 1835, o viajante discorreu sobre as relações matrimoniais e o papel das mulheres na sociedade gaúcha. Os moradores de Porto Alegre foram descritos como muito ciumentos, assim como os portugueses e brasileiros no Rio de Janeiro, na Bahia e, em Pernambuco.

O francês avaliou, no entanto, que o ciúme dos homens aqui não se manifestava de uma maneira tão chocante quanto em outras áreas do Brasil, devido à influência dos vizinhos castelhanos. Ele julgava que não estava longe o tempo em que as mulheres da província "obterão as mesmas liberdades de que gozam as montevideanas e as buenairenses".

O cronista previa que, sem a mudança cultural, elas continuariam "a suportar o jugo dos seus enfadonhos maridos, ou melhor, dos seus tiranos domésticos". Isabelle escreveu que o "caráter sombrio e excessivamente ciumento dos brasileiros contribui, assim, ao isolamento, no qual as suas mulheres parecem estar condenadas a viver ainda algum tempo".

Página de rosto da edição original do livro de Arsène Isabelle. Viagem ao Rio da Prata e ao Rio Grande do Sul / Reprodução

O francês citou que conheceu "mulheres joviais, bonitas, amáveis ... e até graciosas", que "não exigiriam mais do que ir às vezes dar um passeio, frequentar a sociedade, e enfeitar, animar com sua presença as reuniões masculinas". O viajante francês, antes de surgirem os movimentos feministas, defendeu a liberdade para moradoras do Rio Grande do Sul.

Se sofriam com os ciúmes dos maridos, as mulheres não tinham "nenhum escrúpulo de ir montadas como os homens" nos cavalos. É um fato que surpreendeu o estrangeiro. O francês descreveu que elas usavam bombachas debaixo do vestido, além de uma longa sobrecasaca, "às vezes de fazenda azul, mas, ordinariamente, de chita florida ou listrada".

