Talian: conheça a língua da colonização italiana no RS

O Talian é um idioma fundamental para a preservação da identidade dos descendentes de italianos no sul do Brasil. Quando chegaram ao Rio Grande do Sul, os imigrantes não foram separados por região de origem. O resultado foi uma mistura de dialetos nas colônias. Com base nas línguas faladas no norte da Itália, principalmente no Vêneto, e palavras do português, surgiu o Talian.

No 11º episódio da temporada do programa Aconteceu no RS, já disponível no canal de GZH no YouTube, a professora e pesquisadora Gissele Mantovani Dal Corno conta a história da "língua do afeto", que ainda é falada em muitos municípios gaúchos.

Por muito tempo considerado um dialeto, o Talian é hoje reconhecido como uma língua própria, com características estáveis, incorporando elementos dos dialetos originais e até do português. É falado principalmente em zonas rurais e cidades da região de colonização italiana no Rio Grande do Sul, com presença também em Santa Catarina e Paraná. Na Itália, na região do Vêneto, falantes de Talian são compreendidos, embora com a percepção de que "falam como os avós" dos moradores locais.

Em Serafina Corrêa, "Capital Nacional do Talian", um aviso aos visitantes. Angelita Reolon / Divulgação

Mobilização para preservar o Talian começou a partir de 1975, nas comemorações do centenário da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Os italianos e seus descendentes enfrentaram o preconceito contra o uso de línguas de imigração, especialmente durante o Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial.

O Talian é uma língua reconhecida como Referência Cultural Brasileira pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Em vários municípios gaúchos, é a segunda língua oficial.

— A língua traz a alma do seu falante. Pela língua, a gente transmite os costumes e o modo de pensar, de agir e de enxergar o mundo — resume Gissele.

O estudo da língua dos descendentes ajuda na compreensão do tradicional sotaque dos "gringos" quando falam em português. Eles são facilmente reconhecidos, por exemplo, pela troca do “ão” pelo “on” ou da pronúncia diferente dos erres. É resultado do bilinguismo.

