Soja, bingo e raspadinha: a história de hospital construído pela comunidade no RS

Comemorando 90 anos, o Hospital de Clínicas Ijuí (HCI) tem a história vinculada à mobilização da comunidade. Em 19 de junho de 1935, moradores da cidade do noroeste do Estado fundaram a Associação Hospital de Caridade Ijuí. O juiz de direito Arthur Oscar Germany presidiu a entidade com a missão de abrir, dirigir e auxiliar a manutenção de um hospital. Em 2023, o nome foi trocado de Hospital de Caridade Ijuí para Hospital de Clínicas Ijuí.

A comunidade podia se associar em cinco categorias, cada uma atrelada a um valor de contribuição. Sócios efetivos, por exemplo, precisavam desembolsar 500 mil réis. Outras opções eram fundador, benfeitor, benemérito ou honorário, única modalidade isenta de pagamento, mas que exigia a prestação de serviços.

O primeiro bloco foi inaugurado em 1940, em terreno doado por uma família da região. No livro Medicina em Ijuí, a historiadora Marilda Almeida da Silva conta que, além de dinheiro, a população entregava "farinha, batata, ovos, salames, arroz, leitões, patos e galinhas, sendo que essas últimas lideravam o ranking de ofertas".

A profunda ligação entre o hospital e a comunidade manifestou-se de diversas maneiras ao longo do tempo. Em 1958, sob a presidência de Henrique Gressler, foram concluídos o segundo bloco e a modernização do bloco cirúrgico.

Campanha para arrecadação de soja em 1989. Divulgação / Hospital de Clínicas Ijuí

Em 1989, na gestão de Darcísio Perondi, o HCI realizou a Campanha da Soja para a construção do terceiro bloco. Conseguiu arrecadar 12 mil sacas do grão. Mulheres fizeram bazares, rifas, cafés e jantares. A mobilização também contou com a campanha da Cartela do Tijolo, que envolveu as crianças, e o Bingo da Saúde, que lotou o Estádio 19 de Outubro na véspera do Natal de 1989.

Em função da necessidade de ampliação da rede de apoio para a região, nasceu o Telebingo da Família, transmitido pela RBS TV. A grande sacada para concluir a obra foi o Bônus da Saúde, uma raspadinha lançada no final de 1990. No mercado por quatro anos, ela também beneficiou outras instituições de saúde do Estado. O novo prédio foi concluído em 1997.