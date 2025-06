Caxias do Sul: a história da maior cidade da colonização italiana no RS

Com quase 500 mil moradores, Caxias do Sul é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. O território na Serra já teve várias denominações: Campo dos Bugres, Colônia Fundos de Nova Palmira, Colônia Caxias, Sede Dante, Vila de Santa Tereza de Caxias e Caxias. O nome Caxias do Sul foi adotado em 1944 para evitar confusão com outro município chamado Caxias, no Maranhão.

No 10º episódio da temporada do programa Aconteceu no RS, já disponível no canal de GZH no YouTube, a socióloga e doutora em história Vania Herédia revela o passado da maior cidade fundada por imigrantes italianos no Rio Grande do Sul. Os colonos chegaram a partir de 1875 à Colônia Fundos de Nova Palmira, um grande território que deu origem a vários municípios na Serra. Caminho de tropeiros, a região era ocupada anteriormente por povos indígenas.

No planejamento inicial, a sede da colônia ficaria em Nova Milano, que hoje é um distrito de Farroupilha, mas um ponto mais centralizado foi escolhido para facilitar a distribuição dos colonos nos lotes. Em 1877, já foi adotado o nome Colônia Caxias.

Em rápida evolução, em 1880, a colônia foi dividida em três sedes: Caxias, Nova Milano e Nova Trento. O povoado de Caxia passou a denominar-se Sede Dante.

Os primórdios de Caxias do Sul, por volta de 1880. Domingos Mancuso / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami

A área urbana cresceu no entorno da Catedral Santa Teresa, da Praça Dante Alighieri e da Rua Grande, atual Avenida Júlio de Castilhos. Em 1884, a Sede Dante virou o quinto distrito do município de São Sebastião do Caí, com o nome alterado para Freguesia de Santa Tereza de Caxias.

Em 20 de junho de 1890, os italianos conseguiram a emancipação. O novo nome foi Vila de Santa Tereza de Caxias. A produção rural, o comércio e as florescentes indústrias fizeram a zona colonial prosperar. Durante visita no final do século 20, o presidente do Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos, disse que era a "Pérola das Colônias".

Em 1910, chegou o trem e ocorreu a elevação à categoria de cidade. O nome passou a ser apenas Caxias, até que decreto de 1944 incluiu "do Sul". O município preserva as raízes italianas da imigração e não parou de crescer.

