Marco rodoviário do RS, trecho de estrada de 1934 é tombado em Gravataí

No decreto número 23.298, de 2 de junho de 2025, o prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, declarou de utilidade pública, para fins de tombamento de patrimônio histórico-cultural, o trecho remanescente entre as paradas de ônibus números 72 e 73, na Vila São Geraldo . Fica proibida qualquer intervenção que implique destruição, alteração ou descaracterização.

A faixa de concreto é um marco na modernização do sistema rodoviário no Estado. José Loureiro da Silva, então prefeito de Gravataí, foi o grande incentivador da obra. Quando foi inaugurada, ele já não estava no cargo. Com cobrança de pedágio, o município arrecadou recursos para pagar a construção. Na época, o Estado era governado pelo general Flores da Cunha, interventor federal.