Estação Rodoviária de Porto Alegre: veja fotos da obra inaugurada em 1970

Os passageiros de ônibus ganharam, em 1970 , uma grande estação rodoviária em Porto Alegre . O prédio de dois andares foi construído em pouco mais de dois anos. O local escolhido ficava perto da nova estação ferroviária e da nova Avenida Castello Branco. Nas proximidades, estavam em andamento as obras de abertura do túnel da Rua da Conceição. A região era símbolo de modernidade na cidade.

O governador Walter Peracchi Barcellos, o prefeito Telmo Thompson Flores e o ministro dos Transportes, Mário Andreazza, inauguraram a rodoviária no final da tarde de 25 de junho de 1970 . A operação no complexo começou três dias depois, em um domingo. Em 28 de junho, às 4h30, um ônibus da Unesul foi o primeiro a sair da nova estação.

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) projetou e contratou a obra. Em março de 1968, a empresa J. J. Granato Engenharia e Construções, do engenheiro José João Granato , deu largada à construção . Aproximadamente 400 operários trabalharam dia e noite.

O projeto incluía 200 espaços para lojas, bares, lanchonetes, bancos e outros serviços. Na área tecnológica, previa o sistema de som para comunicação com os passageiros, um circuito interno de televisão e um sistema de rádio interno. Um heliponto foi construído.

A rodoviária de Porto Alegre era maior do que as estações do Rio de Janeiro e de São Paulo. O projeto já considerava o crescimento da demanda.