Em vídeo de 1933, veja a inauguração do "guardião" da Praça da Alfândega

Montado no cavalo, no alto de um pedestal, General Osório parece observar quem passa pela Praça da Alfândega, em Porto Alegre. A estátua equestre é rodeada por espelho d´água com chafarizes, recentemente reativados. Em grande festa, a imponente e histórica obra de arte foi inaugurada em 6 de agosto de 1933.

A cerimônia foi filmada por Italo Majeroni Leopoldis, fundador da Cinegráfica Leopoldis-Som. O cinejornal Atualidades Gaúchas mostra uma multidão, incluindo muitos militares, na Praça Senador Florêncio, nome do logradouro na época.

Marechal Manuel Luís Osório (1808-1879), mais conhecido como General Osório, é patrono da Arma de Cavalaria do Exército Brasileiro e herói da Guerra do Paraguai (1864-1870). Em 1929, foi aberta a concorrência para a construção do monumento em homenagem ao militar nascido em Conceição do Arroio, município gaúcho que depois trocou o nome para Osório. O vencedor foi o escultor Hildegardo Leão Velloso, que fundiu a estátua no Rio de Janeiro.

Na festa de inauguração, discursou o presidente da comissão pró-monumento, General João Maia. A obra foi posicionada sobre um pedestal de granito rosa, de frente para a Rua Sete de Setembro, que era aberta ao tráfego de veículos.

No livro Escultura Pública de Porto Alegre, o historiador de arte José Francisco Alves recorda um episódio de 1966. Um vendaval derrubou a estátua, causando danos significativos que exigiram o restauro.

No final da década de 1970, a Câmara Municipal uniu as praças Senador Florêncio e Barão do Rio Branco, incorporando parte da Rua Sete de Setembro. Os vereadores devolveram ao local o nome Praça da Alfândega. A estátua equestre continua em destaque, mas ficou de costas para o ponto de maior movimento, o calçadão da Rua dos Andradas.