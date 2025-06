Da serra gaúcha à Amazônia: a expansão da colonização italiana no Brasil

Depois das colônias na Serra e na Região Central, imigrantes italianos e seus descendentes ocuparam outras áreas do Rio Grande do Sul. Em busca de novas terras, ao longo do século 20, avançaram pelo Brasil, até a Amazônia. No 12º episódio da temporada do programa Aconteceu no RS, já disponível no canal de GZH no YouTube, o historiador e professor Cesar Augusto Prezzi relata o processo contínuo da colonização italiana.

Nos primeiros 10 anos após a chegada à Serra, entre 1875 e 1885, colonos ocuparam principalmente o lado esquerdo do Rio das Antas, formando as "velhas colônias" como Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Garibaldi. No período seguinte, até 1900, avançaram para o lado direito do Rio das Antas, fundando e ocupando áreas como Antônio Prado, Veranópolis, Nova Prata e Guaporé.

— As primeiras famílias eram grandes, de 10 a 15 filhos. Quando casavam e saíam de casa, os filhos precisavam de novas terras — explica Prezzi.

Entre o final do século 19 e o início do século 20, a primeira geração de descendentes dos imigrantes já buscava novas terras. Eles foram morar no norte do Estado, em municípios como Erechim e Passo Fundo, e na região das Missões. Nestas áreas, as colônias se formavam com a presença de outras etnias, como alemães e poloneses.

Sede da colônia de Erechim em 1912. Revista Kodak / Reprodução

O processo de colonização não parou. Até 1920, com gaúchos de outras origens, ocorreu a ocupação do oeste de Santa Catarina. Filhos e netos dos primeiros imigrantes avançavam no território brasileiro. Entre as décadas de 1930 e 1950, a expansão alcançou o estado do Paraná.

A última etapa foi a ampliação das áreas agrícolas do Centro-Oeste e do Norte do País. Como os avós e bisavós que vieram da Itália, os colonizadores do século 20, em um processo de migração interna, buscaram terra e ascensão econômica, contribuindo para transformar o Brasil em potência mundial do agronegócio.

Você poderá ouvir a entrevista na Rádio Gaúcha no próximo sábado, às 23h30. O episódio encerra a temporada do Aconteceu no RS sobre os 150 anos da imigração italiana no Estado.