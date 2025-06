Construída em 1885, veja a piscina que ficava no Guaíba

Uma piscina de madeira já foi atração no Guaíba, em Porto Alegre. Em 1885, um chalé, com tanque e trapiche, foi erguido dentro do rio, junto à Rua Voluntários da Pátria, na região onde fica hoje a estação rodoviária. A casa de banho, "Badeanstalt", pertencia à Deutscher Turnverein, sociedade de ginástica que deu origem à Sogipa.

Um bilhete de ingresso na casa de banho foi enviado ao Almanaque Gaúcho pela leitora Vera Maria Pietsch, colado num caderno com recortes de jornais da metade do século 20. É a entrada número 777. Em caneta, está anotada a data de 8 de fevereiro de 1914.

Bilhete para ingresso na casa de banho. Reprodução / Arquivo Pessoal

Com empréstimos e cotas de participação dos sócios, o clube construiu um chalé, o trapiche e a piscina, que era um tanque de madeira dentro do rio.

Leia Mais Santo Antônio: a história da pioneira churrascaria de Porto Alegre

O fundo regulável do tanque permitia aumentar ou reduzir a profundidade. No interior, todos ficavam em segurança. Os banhistas também nadavam na parte externa. No trapiche, podiam saltar e mergulhar no Guaíba.

Quem não era sócio do clube podia comprar ingresso para a estação de banho. Pelos registros, foram mais de dois mil banhistas em 1906.

Cartão-postal de 1899 com foto da casa de banho. Reprodução / Cartão-postal

As cores das roupas de banho indicavam o nível dos nadadores. Os iniciantes deveriam usar branco, os medianos vestiam branco com faixa vermelha e os experientes usavam apenas vermelho. Com a classificação, ficava mais fácil garantir a segurança. O fornecimento dos trajes estava incluso no valor do ingresso.