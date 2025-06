Colecionadores gaúchos recriam carros clássicos de marca italiana

Carros icônicos da marca italiana Alfa Romeo foram recriados por dois colecionadores gaúchos . Edgar Bortolini e Wanderley Natali montaram os automóveis Disco Volante C52 1900, de 1952, e o Disco Volante Fianchi Stretti, de 1953. Utilizando as mesmas técnicas e padrões da época, eles fizeram as duas maravilhas ao longo de seis anos .

Os dois colecionadores recriaram os veículos do zero , baseados em extensa pesquisa e em contato com o Museu Storico Alfa Romeo, em Milão, na Itália.

Exposição

Nos dias 27 e 28 de junho, o Veteran Car Club do Brasil - RS realiza exposição gratuita no Boulevard Laçador, em Porto Alegre. Os visitantes poderão ver de perto os dois carros, que ficarão expostos no pátio do shopping, em frente ao avião Douglas DC-3.