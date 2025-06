Boate do Avião: "point" de Porto Alegre nos anos 1970

Um avião DC-3 abrigou boate e restaurante em Porto Alegre na década de 1970. Fora de uso na Varig, a aeronave foi vendida e virou "point" da Zona Sul. A Boate do Avião ficava na Avenida Coronel Marcos, no bairro Ipanema, em terreno na margem do Guaíba.

Em setembro de 1971, Zero Hora acompanhou o trabalho de transformação da aeronave em uma boate. O transporte do aparelho até a Zona Sul ocorreu à noite. Nos primeiros dias, muitos moradores acreditavam que o avião havia caído no local.

O estabelecimento, inaugurado em março de 1972, tinha dois espaços: a boate e o restaurante. O local virou ponto para jantar, dançar, encontrar amigos e namorar.

Avião destruído pelo fogo em 1980. Vilmar Calixtro / Agencia RBS

A Boate do Avião teve um trágico fim. Na madrugada de 12 de abril de 1980, um raio atingiu o estabelecimento. Incêndio destruiu completamente o avião. O proprietário, Manoel Calcanhoto, que morava a poucos metros, foi um dos primeiros a chegar ao local.

— A boate funcionou normalmente até por volta das 4h, quando os fregueses se retiraram. Quando cheguei em casa, notei que a tempestade era bastante forte. Raios e relâmpagos se sucediam sem parar. Eu estava me deitando quando caiu um raio maior, foi um estrondo enorme. Eu estava preocupado, achando que um dos raios poderia cair no avião, mas como a luz da minha casa, que é uma extensão da boate, não apagou, achei que tudo estava normal. Mas, em seguida, ouvi a sirene dos carros dos bombeiros, levantei e vim aqui. Já estava tudo envolto em chamas — Calcanhoto contou à reportagem de Zero Hora na época.

Chegava ao fim a história de um ícone da Zona Sul. O terreno é ocupado hoje por um condomínio residencial.