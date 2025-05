Santo Antônio: a história da pioneira churrascaria de Porto Alegre

Em uma região de muitas empresas, entre os bairros Floresta e Moinhos de Vento, Conchetta fazia em casa marmitas e viandas para os trabalhadores e vizinhos. Primeiro, ela manteve um café na Avenida Benjamin Constant . O negócio evoluiu para um restaurante. Em 25 de maio de 1935, a família abriu as portas do Santo Antônio, na Rua Dr. Timóteo, número 465, endereço onde está há 90 anos .

Antonio era motorneiro dos bondes da Carris . Como muitos dos imigrantes italianos, gostava de conversar e não perdia a oportunidade de divulgar o restaurante da mulher. Os filhos Caetano, Orlando, João e Humberto também trabalharam no Santo Antônio, que, ao longo do tempo, foi bar, sorveteria, galeteria e churrascaria.

No livro Flores da Cunha de Corpo Inteiro, o jornalista Lauro Schirmer revelou que o aparecimento das casas de carnes assadas com o nome de churrascaria ocorreu na Exposição Farroupilha de 1935. No Parque da Redenção, o governador Flores da Cunha e o prefeito de Porto Alegre, Alberto Bins, inauguraram a churrascaria, que era comandada pela família Aita. Depois do sucesso no evento, o assado foi levado para o cardápio do novo restaurante.