O presente que o melhor jóquei do mundo ganhou em Pelotas

J. Ricardo (E) recebe o presente de Ricardo Ribeiro. Álvaro Guimarães / Jockey Club de Pelotas

Durante a passagem por Pelotas, o jóquei carioca Jorge Ricardo foi surpreendido com um presente. Ele estava na cidade para participar do 87º Grande Prêmio Princesa do Sul. Em visita ao tradicional Café Aquários, ganhou uma velha foto do pai, o também jóquei Antonio Ricardo, que venceu um páreo na cidade na década de 1950.

Na última sexta-feira, a relíquia foi entregue por Ricardo Ribeiro, colecionador de itens relacionados ao turfe. Ele contou que recebeu a foto de um turfista antigo, Paulo Morrone. Por alguns anos, guardou a imagem na esperança de fazer a entrega em mãos a J. Ricardo, que é recordista mundial em vitórias em corridas de cavalos.

Em 1959, Antonio Carlos, pai de J. Ricardo, venceu corrida em Pelotas. Álvaro Guimarães / Jockey Club de Pelotas

A foto foi feita em 8 de março de 1959, quando Antonio Ricardo esteve em Pelotas para montar o cavalo Carpetê, que era campeão do grande prêmio da cidade do Rio Grande. O jóquei não conseguiu a vitória na corrida principal, mas também foi contratado para montar o cavalo Bicão, com quem ganhou um dos páreos.

J. Ricardo comemora a vitória em Pelotas. Volmer Perez / Jockey Club de Pelotas