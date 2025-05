"Meca dos turistas de Porto Alegre": revelações de uma fotografia do início do século 20

Revista do Globo / Delfos/PUCRS

Grupo de "touristas" em Viamão no início do século 20.

Em edição de 1943, a Revista do Globo publicou uma velha fotografia para recordar dos passeios do passado. A imagem apresenta um grupo de "touristas" de Porto Alegre . Eles estavam na estalagem de Manoel Joaquim Carvalho, o Carvalhinho, em Viamão.

O grupo era formado por pessoas da elite, como os empresários Hemetério Mostardeiro, José Bertaso e Alberto Bins, que seria mais tarde prefeito da capital gaúcha. A Revista do Globo citou que Viamão era, "naqueles bons tempos, a Meca dos touristas de Porto Alegre" .

O jornal A Federação noticiava frequentemente na seção esportiva as excursões em automóveis. Em edição de 2 de março de 1912, descreveu um passeio de sete veículos até a estalagem do Carvalhinho, incluindo um "autobus Gaggenau". O texto cita a presença de Mostardeiro, Bertaso, Bins e outros que também constam na legenda da foto reproduzida três décadas depois pela Revista do Globo.