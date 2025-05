Guerra, desilusão amorosa e prosperidade nos negócios: a história da mansão dos anos 1920 restaurada no Moinhos de Vento

Casarão construído nos anos 1920 na esquina das ruas Santo Inácio e Luciana de Abreu, no Moinhos de Vento.

Um lindo casarão do bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre , ganhou vida nova. Após a conclusão das obras de restauro, a residência número 229 da Rua Santo Inácio virou sede da Woss Incorporadora . O prédio foi projetado nos anos 1920 por um arquiteto alemão, ferido em guerra e que veio ao Brasil após desilusão amorosa.

Durante a viagem ao Brasil, no navio, conheceu o comerciante Carlos Barth Jr., proprietário da famosa loja A Brasileira, que o contratou para construção de casa no Moinhos de Vento. Em 23 de novembro de 1926, foi assinada a planta da mansão de três andares. A imponente construção revelava a pujança dos negócios do empresário.