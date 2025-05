Fundador norte-americano, sede na área rural e "Clube dos Ingleses": a história do Porto Alegre Country Club

Em um descampado, numa área ainda rural, o Porto Alegre Country Club construiu sua sede na década de 1930. O engenheiro norte-americano Joseph Millender, diretor da Companhia Energia Elétrica Rio-Grandense e da Carris, foi figura central na criação da sociedade. Ele articulou com empresários locais a fundação do clube de golfe em 30 de maio de 1930.

A Revista do Globo publicou, em edição de maio de 1930, as fotos dos fundadores. Na legenda, informou que "Porto Alegre já possui também o seu country club". Em um domingo, em confraternização com churrasco, homens e mulheres deram suas tacadas.

Leia Mais Riachuelo: a história de uma das ruas mais antigas de Porto Alegre

No início, os jogos ocorreram em uma cancha improvisada em campo da Brigada Militar, no bairro Cristal. Em 28 de novembro de 1931, o jornal A Federação publicou o estatuto do novo clube, presidido por Frederico Carlos Gomes, diretor do Banco do Comércio. Na lista de fundadores estavam empresários como A. J. Renner (fundador da Renner), José Bertaso (Livraria do Globo) e José Cuervo (Grande Hotel).

A sede, onde o clube permanece, foi inaugurada no início de 1932. O jornal A Federação noticiou a festa realizada em 3 de janeiro, um domingo. Elogiou o "grande centro desportivo" que oferecia, além da prática esportiva, "outras distrações que bem podem amenizar, esquecer, senão por momentos, as preocupações e exigências da vida moderna". O texto destaca o protagonismo de Millender, já que pelo "seu devotamento levantou-se vitoriosamente no arrabalde de Mont'Serrat a linda sede da associação de que foi o maior idealizador e executor". Entre torneio de golfe e churrascada, a festa foi animada pela Jazz-Band Carris.

Em 1947, o campo ganhou sua configuração completa com 18 buracos, tornando-se um dos mais importantes do Brasil. A sociedade ficou conhecida como "Clube dos Ingleses" por causa dos associados estrangeiros, sobretudo norte-americanos e britânicos.

Sede social construída na década de 1930. Porto Alegre Country Club / Divulgação

O prédio da sede social, em estilo mediterrâneo, foi inaugurado com festa na virada do ano de 1936 para 1937. Virou ponto das grandes celebrações, como o tradicional baile de aniversário e o baile de debutantes. O clube é um espaço esportivo e de convivência.

Em 1951, o Porto Alegre Country Club passou a organizar o Campeonato Aberto Sul-Brasileiro, um dos torneios de golfe mais tradicionais do continente. Em 1967, recebeu pela primeira vez o Aberto do Brasil, principal competição nacional da modalidade.