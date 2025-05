Escolas nas colônias italianas no RS: saiba o que as famílias exigiam dos professores

As escolas das colônias italianas no Rio Grande do Sul foram erguidas pelo esforço comunitário. Nos povoados, os pequenos prédios, onde estudavam juntas as crianças de várias idades, ficavam ao lado da capela e do salão paroquial. O conceito básico era ensinar a ler, escrever, contar e rezar.

No sétimo episódio da temporada do programa Aconteceu no RS, já disponível no canal de GZH no YouTube, a historiadora e professora da Universidade de Caxias do Sul (UCS) Terciane Luchese conta como era o ensino nas escolas italianas.

Contrariando a ideia de analfabetismo generalizado, pesquisas recentes apontam que muitos imigrantes sabiam ler e escrever. As escolas, ainda muito rudimentares, aparecem a partir de 1877 na serra gaúcha. Elas surgiram em diferentes formas: por iniciativa das comunidades, particulares ou vinculadas às sociedades de mútuo socorro, apoiadas pelo governo italiano, que enviava materiais didáticos e até professores.

— A família era responsável por valores e por, principalmente, educar pelo trabalho. Crianças pequenas já eram direcionadas a terem tarefas no seu cotidiano. Eles entendiam que isso fazia parte do processo educativo — conta a professora Terciane.

No Rio Grande do Sul, as escolas italianas perduraram até o final dos anos 1930. O perfil do professor idealizado pelas famílias era de um exemplo de comportamento e, muitas vezes, de liderança comunitária, engajado em atividades religiosas e até auxiliando os imigrantes em questões burocráticas e envio de cartas.

Em 1930, escola na Terceira Légua, em Caxias do Sul. Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami / Aparício Postali

No início, os colonizadores tentaram reproduzir rotinas da Itália. Um episódio curioso envolveu a Sociedade de Mútuo Socorro Regina Margherita, em Bento Gonçalves, fundada em 1882. Quando abriu a escola, o ano letivo começava em setembro, como na terra natal. Logo perceberam que o calendário estava dissociado das estações no Brasil. Em negociação com as famílias, fizeram a adaptação para abrir o ano em março.

O Rio Grande do Sul comemora os 150 anos da imigração italiana. Em 20 de maio de 1875, chegaram a Nova Milano, em Farroupilha, as primeiras famílias: Crippa, Sperafico e Radaelli. A data marca o início da vinda em massa de colonos da Itália.

