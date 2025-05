Entenda a tradição da uva e do vinho na colonização italiana no RS

Os imigrantes italianos não foram os primeiros a produzir vinho no Rio Grande do Sul, mas a chegada dos colonos a partir de 1875 impulsionou a vitivinicultura. Como era tradição na Itália, as famílias faziam em casa a bebida para consumo próprio. Com o tempo, surgiram as grandes vinícolas e as cooperativas.

No quinto episódio da temporada do programa Aconteceu no RS, já disponível no canal de GZH no YouTube, o enólogo Lucindo Copat fala da relação dos imigrantes italianos com a uva e o vinho no Estado. Ele lembra que as sementes trazidas da Europa não vingaram por aqui.

— Na nossa região, chove na época da produção. Estragava a uva. Eles começaram então a buscar algumas uvas mais resistentes, as uvas americanas. Elas eram muito resistentes a enfermidades — explica Copat.

O imigrante Tommaso Radaelli, de Nova Milano, em Farroupilha, é considerado pioneiro na produção de uva na Serra. Em 1877, ganhou mudas da variedade Vitis labrusca, batizada no Brasil de Isabel, da família Ruschel, que tinha parreirais em Picada Feliz.

