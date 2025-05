Em vídeo, veja Gramado nos anos 1960

A cidade de Gramado já recebia turistas brasileiros e estrangeiros no final dos anos 1960. O Almanaque Gaúcho resgata imagens do documentário Gramado: a cidade jardim das hortênsias, editado pela Cinegráfica Leopoldis-Som em 1969. A produção apresenta cartões-postais como a Igreja do Relógio, a Igreja São Pedro, a Avenida Borges de Medeiros e o Lago Negro.

A Casa Knorr, ainda preservada, era uma das principais atrações. Construída na década de 1940, foi moradia da família do empresário João Oscar Knorr, filho de imigrantes alemães. Em estilo bávaro, rodeada por lindo jardim, oferecia aos visitantes um ambiente europeu na serra gaúcha.

O documentário traz imagens da 6ª edição da Festa das Hortênsias, que promovia o turismo na cidade. Em dezembro de 1968, o evento abriu a temporada de veraneio. O cantor Agnaldo Rayol fez o show principal. O baile de coroação da rainha ocorreu na Sociedade Recreio Gramadense.

História de Gramado

No fim do século 18, Gramado era passagem e pouso de tropeiros, responsáveis pelo transporte de animais e mercadorias. Não demorou para começarem a fixar residência na região, onde antes viviam índios caingangues. Tristão José Francisco de Oliveira foi um grande proprietário de terras. No século 19, áreas ocupadas por tropeiros e ex-militares foram compradas por colonos alemães e italianos.

Os africanos, ex-escravos e seus descendentes, também estavam presentes na região de Gramado. Os negros ocupavam Vale do Quilombo, Linha Moleque, Linha Caboclo e Vila Africana.

Em 1904, o governo estadual criou o 5º distrito de Taquara, com sede em Linha Nova, que hoje é uma comunidade no interior de Gramado. A localidade passou a ter prédio administrativo, cartório e subintendente (uma espécie de vice-prefeito). O major José Nicoletti Filho foi escolhido pelo presidente do Estado, Borges de Medeiros.

Devido ao traçado da nova ferrovia de Taquara a Canela, a sede do distrito foi transferida em 1913 para onde fica hoje o centro de Gramado.

A chegada do trem ocorreu primeiro na localidade de Várzea Grande, em 1919. A conclusão dos trilhos até a sede de Gramado ocorreu em 1921. A ferrovia fez aumentar o número de visitantes e moradores.

Gramado foi distrito de Taquara até 1954, quando conseguiu a emancipação.

Origem do nome