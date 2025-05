As grandes casas construídas em um morro às margens do Rio Taquari revelam o próspero passado de Santa Tereza, na serra gaúcha. Um porto fluvial movimentava o comércio e outros negócios. Os barcos chegavam com mantimentos para as famílias, principalmente de imigrantes italianos e poloneses, e partiam com a produção colonial.

Formado por 25 imóveis de madeira e de alvenaria, erguidos nos séculos 19 e 20, o núcleo urbano da Santa Tereza é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A cidade preserva o traçado consolidado até a década de 1960. Em meio às casas coloridas, em ótimo estado de conservação, o visitante pode imaginar como já foi agitado aquele porto, com pessoas falando em vários idiomas. Emancipado em 1992, o município tem hoje aproximadamente 1,5 mil moradores.

No volume três do livro 150 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, organizado por Ademir Antonio Bacca, o historiador Cesar Augusto Prezzi conta que, com a ocupação dos lotes coloniais a partir de 1875, o escoamento de parte da produção agrícola das colônias Dona Isabel e Conde D'Eu (Bento Gonçalves e Garibaldi) passou a ser realizado via uma maxambomba, um trapiche de atracação da Companhia de Navegação Arnt. As cargas eram transportadas por trilhos entre os barcos e um prédio. O rio também foi a via de transporte da madeira. As embarcações só conseguiam levar passageiros até Muçum.

Santa Tereza pertencia à Colônia Dona Isabel. O nome Tereza - a palavra "Santa" foi acrescida depois - foi uma homenagem à esposa de Dom Pedro II.

Devido à prosperidade do porto, a vila tinha hotéis, bancos, fábricas e até um hospital. Em 1925, o comércio de Amadeo Stringhini era um dos maiores pagadores de impostos de Bento Gonçalves. A empresa ficava no prédio ocupado hoje pela prefeitura. A viagem de mula de Santa Tereza a Bento Gonçalves durava meio dia.

— As casas eram de uso misto. O porão guardava as mercadorias. No térreo, estava o comércio. As famílias moravam no segundo andar. Eram os shopping centers da época, com tudo o que os colonos precisavam — explica Prezzi.

Cidade foi construída às margens do Rio Taquari, que hoje é mais largo. Leandro Staudt / Agencia RBS

O Rio Taquari era mais estreito e profundo. O ciclo da navegação em Santa Tereza foi da década de 1880 até a primeira metade do século 20.